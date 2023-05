PJ detém quatro suspeitos da morte do pianista Pedro Queiroz

A Polícia Judiciária (PJ) de Setúbal deteve três homens e uma mulher por suspeitas de envolvimento na morte do pianista Pedro Queiroz. O corpo do homem foi encontrado em março passado, na Moita, e estava com os pés e mãos atados.

Em comunicado, a PJ adianta que os quatro suspeitos - três homens de 27, 46 e 47 anos e uma mulher de 45 - foram detidos pelos "crimes de homicídio qualificado, ofensas à integridade física grave, tráfico de estupefaciente, abuso de cartão de garantia ou de cartão, dispositivo ou dados de pagamento e profanação de cadáver" do pianista, de 62 anos.

No decurso das diligências, as autoridades conseguiram apurar que "a vítima, consumidora de produto estupefaciente, se terá desentendido com um dos ora detidos seu fornecedor."

O desentendimento ocorreu na residência do fornecedor, a quem se juntou um dos outros detidos, e começaram a agredir a vítima "de forma violenta", deixando-a inanimada. O homem foi amarrado, amordaçado e fechado no interior da casa de banho, acabando por morrer "dias depois".

Posteriormente, três dos detidos decidiram em conjunto "desfazer-se do corpo, despejando-o para o poço", onde acabou por ser encontrado por populares.

A PJ acredita que na origem do crime esteja "o conhecimento pelos detidos de que a vítima era pessoa de posses financeiras, estabelecendo entre eles a forma de se apoderaram do dinheiro da mesma, que utilizam para aquisição de bens".

Dois dos detidos já têm antecedentes policiais pelos crimes de tráfico de estupefaciente e roubo. Todos serão presentes a primeiro interrogatório, para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.