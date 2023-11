"Prometo cumprir fielmente os deveres do cargo". Pedro Sánchez toma posse como primeiro-ministro de Espanha

Pedro Sánchez, líder do PSOE, prestou juramento, esta sexta-feira, perante o rei de Espanha e prometeu "cumprir fielmente os deveres do cargo de Presidente do Governo com lealdade ao Rei".

"Prometo, por minha consciência e honra, cumprir fielmente os deveres do cargo de Presidente do Governo com lealdade ao Rei e manter e defender a Constituição como norma fundamental do Estado, bem como manter o sigilo das deliberações do Conselho de Ministros e dos Ministros", afirmou Sánchez no Palácio da Zarzuela.

A cerimónia de tomada de posse de Sánchez como chefe do governo espanhol contou com a presença do presidente do Senado, Pedro Rollán, da presidente do Congresso, Francina Armengol e da Ministra da Justiça, Pilar Llop.

Pedro Sánchez foi reeleito primeiro-ministro de Espanha pelo parlamento do país com uma maioria absoluta de 179 votos a favor dos 350 deputados espanhóis.

Nos próximos dias, Sánchez apresentará também a composição do seu novo governo, o da XIV legislatura espanhola, que saiu das eleições legislativas de 23 de julho.