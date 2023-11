Pedro Sánchez reeleito primeiro-ministro de Espanha

Pedro Sánchez foi reeleito como primeiro-ministro de Espanha com 179 votos a favor, mais três do que a maioria absoluta. Sanchéz obteve o apoio do PSOE, Sumar, EH Bildu, PNV, ERC, Junts, BNG e CC, com 171 votos contra do PP, Vox e UPN.

"Tendo obtido o voto favorável da maioria absoluta dos membros da Assembleia, declaro a confiança do Congresso dos Deputados em Pedro Sánchez Pérez-Castejón, que comunicarei a sua Majestade o Rei para efeitos da sua nomeação como Presidente do Governo", afirmou a presidente do Congresso dos Deputados, Francina Armengol, após finalizada a votação.

O Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) foi o segundo mais votado nas eleições legislativas de 23 de julho, com o apoio de uma 'geringonça' de formações de esquerda e direita, regionalistas, nacionalistas e independentistas.

Sánchez vai assumir a liderança de um governo de coligação do PSOE com o Somar, uma plataforma de formações de esquerda liderada pela atual ministra do Trabalho, Yolanda Díaz.