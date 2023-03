O ex-deputado e antigo dirigente do Bloco de Esquerda Pedro Soares vai defrontar Mariana Mortágua na convenção do partido, agendada para maio.

Segundo a SIC e o Observador, Pedro Soares foi escolhido como porta-voz principal da Moção E, que vai ser votada na convenção bloquista. O antigo deputado é um dos nomes mais conhecidos da lista de 410 subscritores da Moção E, composta pela principal tendência interna crítica - a Convergência -, sendo essa uma das razões que levaram os militantes críticos da atual direção do Bloco de Esquerda a optar pelo seu nome como porta-voz do movimento.

No dia 27 de janeiro foi precisamente Pedro Soares quem deu a cara na conferência de imprensa para apresentar as linhas orientadoras desta moção. Na altura explicou que este movimento "defende um sistema de liderança de porta-voz, mas recusou adiantar se seria ele a voz principal.

Agora que já não restam dúvidas nesse aspeto, os subscritores da Moção E têm de decidir quem vai ocupar lugar elegíveis para a mesa nacional, o órgão máximo do partido nas convenções. De acordo com a SIC, os apoiantes ainda não decidiram a composição da lista de candidatos, mas Pedro Soares já reagiu, assumindo ver "com naturalidade estar em posição para ser eleito".