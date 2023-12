Incêndio no Hospital de Penafiel já foi controlado

Um incêndio de grandes proporções deflagrou esta terça-feira de manhã na ala de psiquiatria do Hospital Padre Américo, que pertence ao Centro Hospitalar de Tâmega e Sousa, em Penafiel. Seis pessoas ficaram feridas, de acordo com informações dadas pelos bombeiros locas à CNN Portugal. Cinco utentes tinham sido dados como desaparecidos, mas já foram localizados.

Segundo avançou fonte dos Bombeiros Voluntários de Penafiel, o alerta para o incêndio soou pelas 8:00 e cerca das 9:45 o incêndio estava dominado. As causas do incêndio são ainda desconhecidas, embora a administração do hospital suspeite que o fogo possa ter sido causado por um dos utentes.

Dos feridos, todos ligeiros, devido à inalação de fumo, quatro foram transferidos para outra ala do hospital e duas pessoas foram assistidas no local na sequência do incêncio que mobilizou mais de três dezenas de operacionais, indicaram fontes da Proteção Civil.

"A ala de internamento está danificada, inoperacional, nos próximos dias não vamos ter condições de ter os doentes de psiquiatria internados aqui", disse Carlos Alberto, presidente do conselho de administração do hospital, acrescentando que são 27 os doentes que terão de ser transferidos para outra unidade hospitalar. Além disso, há ainda um grupo de doentes que foi passar o Natal com a família e a quem será pedido que não regresse ainda à instituição.

“Vamos ter que os transferir para fora. O hospital é um hospital que vive de carências permanentes na necessidade de internamento, não temos camas para internar. Muito provavelmente vão ser transferidos para o Hospital da Trofa”, explicou Carlos Alberto, em declarações aos jornalistas.

No local, além dos Bombeiros de Penafiel, estão equipas da GNR e do INEM. No total foram mobilizados 33 operacionais, 27 dos quais bombeiros, auxiliados por 14 veículos. Decorrem neste momento os trabalhos de rescaldo.