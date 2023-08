Carro aterra no primeiro andar de casa em acidente "intencional"

Um jovem condutor conseguiu embater no primeiro andar de uma casa na Pensilvânia, nos EUA, num acidente que a polícia considera que foi "intencional", avança o The Washington Post.

Segundo o jornal, o acidente aconteceu no domingo e o condutor - que ficou ferido no acidente - acabou acusado pelas autoridades que suspeitam de "ato intencional". Um dos donos da casa estava no seu interior no momento do acidente, mas estava no rés do chão e não ficou ferido.

"Isto é o que se vê nos filmes", afirmou Sam Baumgardner, o administrador da companhia de bombeiros ao The Washington Post.

As autoridades tentam agora descobrir como é que o carro chegou ao primeiro andar da casa, sendo que, de acordo com Baumgardner, a companhia de bombeiros acredita que o condutor bateu num esgoto ou num túnel que conduz um riacho que passa ao lado da casa e isso fez com que o carro "voasse".

"A elevação do fundo e do topo do esgoto foi suficiente para dar ao veículo a capacidade de ultrapassar os veículos na entrada da garagem e aterrar no primeiro andar da casa", afirmou.

O condutor, identificado como Evan Miller, de 20 anos, está acusado de agressão agravada, colocar outra pessoa em perigo de forma imprudente e danos criminais.

Caso seja condenado por agressão agravada, Miller pode ficar detido por cinco a 20 anos.