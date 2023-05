Ratazanas enjauladas, frigorífico trancado a cadeado, fezes no chão, um réptil de 1,20 metros e nunca foram à escola. Sete crianças viviam assim

Viviam “em condições deploráveis”, o frigorífico estava fechado a cadeado, havia ratazanas enjauladas e fezes pelo chão de toda a casa. A descrição é da polícia da Pensilvânia, sendo que nesta casa viviam sete menores e dois adultos. Os maiores de idade são os pais destas crianças: Shane Williams Robertson, de 47 anos, e Crystal Robertson, com 37 anos. Ambos foram detidos pelas autoridades e, posteriormente, libertados sob fiança.

À polícia, Crystal tentou justificar o cadeado no frigorífico dizendo que os filhos “roubavam tudo”, classificando-os como “trituradores de lixo com pernas”, como se pode ler nos relatórios policiais a que a CNN teve acesso.

O caso surgiu após a denúncia de uma vizinha, Tammy Dehaven, que alertou as autoridades para o facto de ter visto três crianças malnutridas a entrar num atrelado abandonado, no dia 23 de abril. Todavia, o que se veio a descobrir foi uma realidade diferente.

Na primeira aparição, os agentes encontraram de facto três crianças no interior de um atrelado abandonado, colado à casa onde vivam. Os polícias acabaram por regressar à habitação depois de denunciarem o caso aos serviços de proteção de crianças e jovens do condado de Buck e foi então que se depararam com mais quatro crianças, com idades entre os quatro e os 16 anos, inseridas num contexto de “condições habitacionais deploráveis”.

Duas dúzias de ratazana enjauladas

Num dos quartos, havia cerca de duas dúzias de ratazanas em jaulas. Nesta habitação em West Rockhill, cerca de 65 quilómetros a norte de Filadélfia, havia ainda "dois cães, duas tartarugas, dois coelhos, cobras, sapos e um réptil com mais de 1,20 metros”, como se pode ler no relatório, que destaca também o “mau odor e vários insetos” que rastejavam pela casa.

Quanto ao estado de saúde destes menores, à primeira vista foi possível notar que as crianças tinham “sérios problemas dentários e oftalmológicos”.

As crianças foram encaminhadas para uma unidade hospitalar e ficaram à guarda dos serviços sociais norte-americanos. A avaliação médica concluiu que os menores estavam “clinicamente abaixo do peso recomendado e subnutridos”. O departamento da polícia regional de Pennridge realça ainda que “a higiene pessoal das crianças também era preocupante e obrigou mesmo dois dos menores a rapar o cabelo devido a emaranhamento severo”.

"Não sabia sequer a própria data de nascimento”

“Nenhuma das sete crianças tinha tido qualquer educação formal, todos tinham falta de conhecimentos básicos, algumas delas não sabiam sequer a própria data de nascimento”, contou à CNN Paul Dickinson Jr., chefe da polícia regional de Pennridge.

A investigação acabou por confirmar as suspeitas de Paul Dickinson Jr.: nenhuma destas sete crianças tinha estado inscrita numa escola, todas tinham uma carência de conhecimentos básicos e apresentavam sinais de ansiedade social.

Shane e Crystal Robertson foram acusados de sete crimes, todos relacionados com o facto de terem colocado em perigo o bem-estar destas sete crianças. Ambos vão ficar a aguardar julgamento em liberdade após terem pago 10% das fianças, fixadas nos 10 mil dólares (9.331 euros). Até ao momento, a CNN foi incapaz de entrar em contacto com algum dos progenitores.

Tammy Dehaven, que denunciou o caso, é mãe de quatro menores e só tem uma questão para os vizinhos Shane e Crystal: “Como puderam fazer isto?”