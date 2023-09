Capturado o recluso que tinha fugido da prisão da Pensilvânia

Danelo Cavalcante, o recluso que fugiu da prisão da Pensilvânia, foi detido pelas autoridades norte-americanas pouco depois das 8:00 (horário do leste dos EUA, 13:28 em Portugal Continental), de acordo com uma fonte policial citada pela CNN Internacional.

O fugitvo foi algemado e depois foi colocado numa carrinha. Cavalcante ficará sob custódia da Polícia Estadual da Pensilvânia “por tempo indeterminado” e será “avaliado clinicamente” antes de ser levado para uma unidade prisional estadual, de acordo com a porta-voz do Departamento de Prisões do Estado da Pensilvânia, Maria Bivens.

Duas equipes – uma da SWAT do estado da Pensilvânia e outra da Unidade Tática de Patrulha de Fronteira (BORTAC) – encontraram o recluso fugitivo Danelo Cavalcante deitado numa zona de vegetação, de acordo com uma fonte policial citada pela CBB. Parecia estar a dormir com a cabeça sobre a espingarda que tinha roubado. As autoridades deram-lhe ordem para se levantar e ele obedeceu.