“Estou reformado. Eu ganho 270 euros. É muito pouco”. O desabafo que António Costa ouviu num hipermercado, esta terça-feira, numa visita para assinalar o primeiro dia com IVA zero num cabaz de 46 categorias de alimentos, foi o mote para estas simulações.

O primeiro-ministro respondeu-lhe que iria ter um aumento em julho. Pelas contas da TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal), este e outros reformados com a mesma pensão vão receber mais 10 euros em julho, por causa deste aumento intercalar anunciado segunda-feira. Chegados a janeiro de 2024, com novo aumento, estes pensionistas vão ganhar mais 23 euros do que em janeiro de 2023.

No fundo, aplicámos aos 270 euros o aumento intercalar de 3,57% mais a previsão de 5,1% de inflação para este ano. Ou seja, no total, o aumento poderá atingir os 8,67%.

Numa pensão de 600 euros, vão ser mais 21 euros a partir de julho. E mais 52 euros em janeiro de 2024, na comparação com janeiro de 2023.

Para uma pensão de 960 euros, o aumento intercalar será de 34 euros, em julho. Valor que chegará aos 83 euros em janeiro de 2024.

No caso de um reformado que ganhe 1.000 euros, são mais 36 euros em julho e mais 86 euros entre janeiro de 2023 e janeiro de 2024.

Quando a pensão salta para 1.200 euros, o pensionista recebe mais 43 euros a partir de julho e cerca de 104 a mais entre janeiro de 2023 e janeiro de 2024.