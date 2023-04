ASegurança Social decidiu antecipar o pagamento das pensões de velhice e do complemento solidário para idosos para 6 de abril, indica a entidade numa nota publicada no site.

Por norma, o processamento das pensões ocorre no dia 8 de cada mês, sendo que quando calha no fim de semana, o pagamento é efetuado no dia útil seguinte. Contudo, desta vez a Segurança Social decidiu antecipar o pagamento, que será feito por transferência bancária ou por vale correio, em dois dias.

Assim, a maioria dos pensionistas deverá receber já na quinta-feira. À SIC, o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social justificou a decisão com os feriados bancários do período da Páscoa e tendo como objetivo não prejudicar os pensionistas.