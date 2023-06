Pentágono cancela espetáculo de drag queens numa base aérea militar no início do mês do orgulho LGBTQ+

Com DJs, cangurus e drag queens, a Austrália reabriu as fronteiras

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos cancelou um espetáculo de ‘drags’ (travestis) numa base aérea do estado de Nevada, coincidindo com o início do mês do orgulho LGTBQ+, informou hoje a imprensa local.

Segundo a rede de televisão NBC, o secretário da Defesa, Lloyd Austin, e o chefe do Estado-Maior, Mark Milley, disseram à Força Aérea que não era política do Pentágono financiar espetáculos em bases militares, pelo que o evento devia ser cancelado ou realizado fora daquele local.

O espetáculo de ‘drag’ na Base Aérea de Nellis foi agendado para o primeiro dia de junho, Mês do Orgulho LGTBQ+.

O canal CNN destacou que, caso tivesse sido realizado, seria o terceiro ano que a base acolhia um evento desse tipo.

Dois responsáveis da defesa norte-americana disseram ao canal que, apesar de já terem sido realizados espetáculos deste tipo no local, o Pentágono na quarta-feira interveio para que não se realizassem este ano.

No passado, Lloyd Austin apoiou a celebração do Mês do Orgulho nas Forças Armadas para homenagear os cidadãos LGBTQ+ que lutaram para defender "os direitos e liberdades" do país, mas, segundo a CNN, o secretário do Departamento de Defesa não acredita que seja apropriado usar fundos do Pentágono para tais eventos.