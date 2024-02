Perder peso é difícil. Se quer emagrecer, há cinco coisas que precisa de ter em mente

Se pensa que é difícil perder peso e mantê-lo, não está sozinho - e também está 100% correto. Estudos revelaram que a perda de peso a longo prazo é realmente difícil de conseguir.

As estimativas variam, mas acredita-se que mais de 80% das pessoas que perdem uma quantidade substancial de peso voltam a ganhá-lo no prazo de cinco anos.

Mas muitas vezes o fracasso na perda de quilos não tem a ver com a falta de força de vontade para fazer mudanças importantes no estilo de vida, como comer de forma mais saudável, reduzir as calorias e aumentar a atividade física. O pequeno segredo desleal é que os nossos corpos estão programados pela evolução para se agarrarem à gordura.

"Evoluímos para não perder peso intencionalmente", disse o paleoantropólogo Daniel Lieberman ao correspondente médico chefe da CNN, Sanjay Gupta, recentemente no podcast Chasing Life. Lieberman, professor e presidente do departamento de biologia evolutiva humana da Universidade de Harvard, estuda as razões para o aspeto do corpo humano e para funcionar da forma que o faz.

"Todos os animais precisam de alguma gordura, mas os seres humanos evoluíram para ter níveis excecionalmente elevados de gordura, mesmo os seres humanos magros", diz. "Por isso, estamos sempre sob uma espécie de pressão biológica excecional para engordar e manter a gordura enquanto a tivermos, para quando precisarmos dela".

Os seres humanos estão fundamentalmente adaptados não para serem felizes ou saudáveis, mas sim para terem sucesso reprodutivo, diz Lieberman. E para isso precisamos de gordura, muita gordura - razão pela qual Lieberman chama aos humanos "uma espécie invulgarmente gorda" em comparação com outros mamíferos, mesmo outros primatas.

"Temos estes cérebros grandes, que consomem uma enorme quantidade de energia... É 20% do nosso metabolismo", diz. "E um bebé, quando nasce, metade da sua energia é para pagar o cérebro. Precisa de muita gordura. Por isso, os bebés humanos nascem muito gordos, porque têm de ter essa energia para garantir que conseguem manter o cérebro a funcionar".

Lieberman afirma que a gordura é energia armazenável. A gordura ajudou os primeiros seres humanos a manterem-se vivos, deu energia aos seus corpos para encontrarem comida, manteve os seus cérebros a funcionar e tornou-os suficientemente saudáveis para se reproduzirem.

"É como dinheiro na conta bancária. Por isso, os indivíduos que têm níveis adequados de gordura saíram-se melhor na nossa história evolutiva do que aqueles que não têm", constata. "Por isso, fomos selecionados para nos certificarmos de que podíamos sempre engordar, porque havia sempre alturas em que tínhamos de perder a gordura".

Lieberman garante que os humanos nunca evoluíram para perder peso deliberadamente.

E, embora o nosso corpo não tenha evoluído em relação a esses tempos anteriores, o nosso ambiente evoluiu - e isso é o que Lieberman chama de um grande desajuste. Hoje não temos de fugir de animais selvagens, percorrer longas distâncias a pé ou caçar e apanhar a nossa próxima refeição. Podemos pegar num smartphone para chamar um Uber ou Uber Eats e experimentar todo o tipo de conveniências modernas. Como resultado, muitas pessoas vivem atualmente com problemas de peso e obesidade e com todas as "doenças desajustadas" que daí resultam.

"Estas doenças são definidas como condições ou doenças que são mais comuns ou mais graves quando vivemos em ambientes para os quais estamos mal ou inadequadamente adaptados", diz Lieberman, referindo-se ao nosso "ambiente obesogénico" moderno que contribui frequentemente para o aumento de peso.

"E, por isso, é claro que é difícil. É porque evoluímos para não perder peso intencionalmente. Por isso, perder peso requer fazer dieta, requer enganar o corpo e ultrapassar essas adaptações - que o corpo vai combater a cada centímetro do caminho".

Lieberman, que diz que precisamos de ser "extremamente compassivos" para com aqueles que enfrentam desafios de peso, incluindo nós próprios, sugere que tenhamos em mente cinco coisas.

Desenvolver uma perspetiva (evolutiva)

Nem todos os seres humanos foram feitos para serem magros ou esbeltos - independentemente do que se vê na televisão, no cinema ou nas redes sociais.

"A gordura é especialmente importante para os seres humanos", escreve Lieberman num e-mail. "Mesmo os humanos magros têm entre 15-25% de gordura corporal, o que é três a quatro vezes mais do que a maioria dos mamíferos".

Teremos sempre uma certa quantidade de gordura, que é necessária em certos aspetos.

Gordura é igual ao sucesso evolutivo

A gordura ajuda-nos de facto a sobreviver e a prosperar.

Evoluímos para armazenar muita gordura - uma fonte de energia armazenada - devido aos nossos corpos energeticamente dispendiosos e à nossa história de vida", diz Lieberman. "Essa gordura ajuda a alimentar os nossos grandes cérebros e o nosso elevado custo de reprodução, mantendo-nos fisicamente ativos".

Mesmo assim, "nunca evoluímos para armazenar muita gordura na barriga, o que pode levar a problemas de saúde", salienta Lieberman. "Por isso, ter muita gordura à volta do meio é um sinal para fazer alguma coisa".

Pequenas oscilações são normais

Não se preocupe se o seu peso aumentar e diminuir alguns quilos em curtos períodos de tempo.

"Grande parte dessa variação deve-se à água", afirma Lieberman. "Durante a maior parte da história da humanidade, as pessoas passaram regularmente por períodos em que absorviam mais energia do que a que consumiam e armazenavam o excedente sob a forma de gordura, recorrendo depois a essas reservas de gordura em períodos de escassez, quando utilizavam mais energia do que a que consumiam".

O baralho está mesmo contra si

Se tem dificuldade em perder peso, não se culpe.

"Os seres humanos evoluíram para armazenar muita gordura sempre que possível e depois usá-la quando necessário", diz Lieberman. "Mas nunca evoluímos para consumir voluntariamente menos energia do que a que utilizamos - ou seja, a dieta".

Lieberman afirma que as dietas desencadeiam respostas de fome do corpo, que fazem com que as pessoas que a estão a fazer anseiem por comida e poupem energia, abrandando o seu metabolismo. "Por isso, quando as pessoas fazem dieta, lutam quase sempre para ultrapassar adaptações antigas e fundamentais que impedem o seu corpo de perder peso", acrescenta.

Dieta vs exercício

Se está a perguntar-se o que é mais importante para perder peso - exercício ou dieta - a resposta é ambos, mas por razões diferentes.

"Pode perder-se mais peso fazendo dieta do que fazendo exercício", afirma Lieberman. "Mas o exercício ajuda a evitar ganhar ou recuperar peso, além de ter muitos, muitos outros benefícios para a saúde física e mental".

E quanto à incompatibilidade entre os nossos corpos da Idade da Pedra e o nosso ambiente moderno e obesogénico, Lieberman afirma que temos de "descobrir como criar os nossos mundos para nos ajudar a fazer as escolhas que gostaríamos de fazer".