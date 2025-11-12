Perseguição policial, manobras perigosas e disparos de arma nas ruas de Coimbra

Uma perseguição policial em Coimbra, na Avenida Sá da Bandeira, terminou esta quarta-feira com disparos da polícia e dois suspeitos detidos.

A TVI e CNN Portugal sabem que os suspeitos, que circulavam numa viatura ligeira, desobedeceram a uma ordem de paragem e, durante a fuga, realizaram várias manobras perigosas, colocando em risco outros condutores.

Na tentativa de escapar, o veículo embateu numa viatura da Polícia Judiciária e noutra da PSP. Um agente, condutor de uma das viaturas atingidas, sofreu ferimentos nas costas e necessitou de tratamento hospitalar.

Perante a situação, as autoridades recorreram a arma de fogo, tendo os disparos atingido um dos pneus da viatura em fuga, o que permitiu imobilizá-la. Não há registo de outros feridos ou danos adicionais.

Os suspeitos foram detidos no local e transportados para a Esquadra da PSP de Coimbra, onde permanecem sob custódia.

As autoridades estão a investigar as circunstâncias do incidente e a origem da fuga.