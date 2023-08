Vêm aí as Perseidas: chuva de meteoros vai cruzar o céu este fim de semana

Há quem lhes chame "Lágrimas de São Lourenço" , mas os especialistas preferem dar-lhe o nome de Perseidas. Se gosta de observar as estrelas, vai ter uma surpresa, pois espera-se que a mais popular e melhor chuva de meteoros do ano atinja o seu pico este fim de semana.

As Perseidas são mais visíveis no hemisfério norte. O espetáculo de luzes vai cruzar o céu entre 12 e 13 de agosto, ou seja, na noite de sábado para domingo. Os especialistas dizem a altura ideal para observar o fenómeno será entre as duas e três da madrugada.

"O pico de visibilidade está previsto para a noite de sábado para domingo, mas se alguém os quiser ver na noite de domingo para segunda-feira, provavelmente ainda será muito bom" , disse Derek Smale, diretor do programa da NASA, citado pelo The Guardian.

Ao contrário do que aconteceu no ano anterior, quando as Perseidas coincidiram com a lua cheia, desta vez a lua estará em fase crescente. Isto significa que os céus estarão naturalmente mais escuros, proporcionando condições perfeitas para assistir à chuva de estrelas.

Ainda assim, para desfrutar melhor o momento, fuja das luzes brilhantes das cidades, guarde o seu telemóvel e procure um ponto alto com visibilidade.

As Perseidas surgem quando a Terra passa pela poeira que se desprendeu do cometa 109P/Swift-Tuttle, que tem uma órbita com um período de 133 anos.

De acordo com a NASA, durante "a chuva" podem ser vistos até 100 meteoros, por hora, a atravessar o céu.