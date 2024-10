Encontrado corpo do pescador desaparecido no sábado em Aljezur

O corpo do pescador que desapareceu no sábado no mar, em Aljezur, foi encontrado ao início da manhã desta quinta-feira por um popular na praia da Bordeira, disse à Lusa o comandante da Polícia Marítima (PM), Hugo da Guia.

De acordo com o capitão do Porto de Lagos e comandante da PM local, o corpo do homem, de 25 anos, foi detetado por volta das 08:00, por uma pessoa que se encontrava naquela praia do concelho de Aljezur, no distrito de Faro.

Hugo da Guia disse que a Polícia Marítima identificou o corpo como sendo o do jovem pescador desaparecido há cinco dias com a ajuda de amigos da vítima que estavam na zona.

Segundo a mesma fonte, o corpo vai ser removido para o gabinete de Medicina Legal de Portimão para ser submetido a autópsia no sentido de determinar as causas da morte, depois de o óbito ser atestado no local pelo delegado de Saúde.

O homem terá caído no sábado à tarde de uma arriba para o mar quando se encontrava a praticar pesca lúdica na zona norte da praia da Bordeira, em Aljezur, no distrito de Faro.

O alerta para o desaparecimento foi recebido através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), pelas 14:40.

O gabinete de psicologia da Polícia Marítima foi ativado e está a prestar apoio aos familiares da vítima e amigos da vítima, avançou a Autoridade Marítima Nacional.