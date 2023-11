Homem morre quando regressava da pesca na ilha das Pombas em Peniche

Um homem de 58 anos morreu na madrugada deste sábado, alegadamente após se ter sentido mal, quando regressava da pesca, na ilha das Pombas, no concelho de Peniche, informou a Autoridade Marítima.

Segundo a nota de imprensa da Autoridade Marítima Nacional, um outro pescador que acompanhava a vítima deu um alerta pelas 01:45, referindo que o homem se tinha sentido mal, tendo caído inanimado.

O capitão da Polícia Marítima de Peniche, Nuno Mota Moreira, esclareceu à Lusa que se tratava de um pescador lúdico e que a ocorrência aconteceu em terra.

Para o local deslocaram-se de imediato elementos do Comando da Polícia Marítima de Peniche, uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM e os Bombeiros Voluntários de Peniche, no distrito de Leiria.

Apesar das manobras de reanimação efetuadas, “não foi possível reverter a situação”, tendo o óbito sido declarado no local.

A vítima foi transportada para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses de Torres Vedras, no distrito de Lisboa.