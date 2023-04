Onze pescadores foram resgatados depois de terem passado seis dias sem comida ou água numa pequena ilha ao largo da Austrália.

Apesar disso, outros nove pescadores ainda estão desaparecidos. Tudo depois de dois barcos indonésios terem passado pelo ciclone Ilsa na semana passada. Uma das embarcações, o Putri Jaya, afundou-se, mas a outra, o Express 1, aguentou-se o suficiente para que os pescadores chegassem a terra.

Dos dez pescadores do barco que naufragou, apenas um conseguiu sobreviver, depois de ter passado cerca de 30 horas no mar, agarrado a um jerricã, antes de ter sido encontrado pelos colegas do outro barco.

A Autoridade de Segurança Marítima da Austrália acabou por localizar os pescadores esta segunda-feira, numa missão de vigilância rotineira, utilizando um helicóptero para os retirar da ilha Bedwell, a 330 quilómetros da principal ilha australiana. Ainda estão no hospital a receber tratamento, de acordo com a ABC.

At around 5pm AEST on 17 April 2023, we coordinated the rescue of 11 Indonesian fishers from Bedwell Island, about 313 km west of Broome, WA, whose fishing vessel had been shipwrecked during Cyclone Ilsa. #SearchAndRescue #SavingLives pic.twitter.com/0CIE6bsxdF