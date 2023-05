Incidente com barco turístico na Régua faz três feridos

Um incidente com uma embarcação turística que estava a atracar esta segunda-feira, no cais fluvial do Peso da Régua, provocou três feridos ligeiros que foram encaminhados para o Hospital de Vila Real, disse o comandante dos bombeiros locais.

Rui Lopes, comandante dos bombeiros do Peso da Régua, explicou à agência Lusa que a embarcação terá tido “um problema técnico” e “embateu no cais”.

Os feridos ligeiros, segundo o responsável, são funcionários da embarcação, não se tendo verificado ferimentos entre os turistas que seguiam a bordo.

O comandante disse que as vítimas foram transportadas para a unidade de Vila Real do centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro.

O alerta para a ocorrência foi dado às 14:47.

Nas operações de socorro estiveram os bombeiros do Peso da Régua e de Santa Marta de Penaguião, a Ambulâncias de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Lamego, a GNR, Polícia Marítima e Autoridade Marítima, a quem caberá, agora, investigar as causas do incidente.