Um novo estudo mostra que a perda de peso em adultos mais velhos está associada à morte precoce e a condições que limitam a vida.

Ganhar peso, por outro lado, não foi associado à mortalidade, segundo o estudo publicado segunda-feira na JAMA Network Open.

Os profissionais de saúde sabem que é preocupante quando os idosos com problemas de saúde perdem peso, mas os investigadores ainda não conseguem explicar completamente o impacto da mudança de peso em idosos saudáveis, de acordo com a autora principal do estudo, Monira Hussain, epidemiologista clínica e investigadora sénior em saúde pública e medicina preventiva da Universidade de Monash, em Melbourne, na Austrália.

O estudo analisou quase 17.000 adultos com pelo menos 70 anos de idade na Austrália e mais de 2.000 adultos nos Estados Unidos que tinham pelo menos 65 anos de idade. Todos os que participaram no estudo foram pesados nos seus exames de rotina anuais entre 2010 e 2014.

"O nosso estudo concluiu que até uma perda de peso de 5% aumenta o risco de mortalidade, em particular nos homens mais velhos", diz Hussain.

Já o ganhar peso em idosos saudáveis, por outro lado, não mostrou qualquer ligação, acrescenta.

A relação foi feita cruzando os pesos iniciais, o que significa que as pessoas que são clinicamente classificadas como obesas também apresentaram um risco acrescido quando perderam peso, diz Perri Halperin, diretor de nutrição clínica do Sistema de Saúde do Monte Sinai. Halperin não esteve envolvida no estudo.

Outros problemas de saúde

O estudo foi capaz de identificar os problemas de saúde logo ao início. Excluiu pessoas que tinham problemas como doenças cardiovasculares, demência, deficiências físicas ou doenças crónicas, diz Hussain.

"Excluiu também aqueles com hospitalizações recentes, o que é importante porque a hospitalização é frequentemente seguida de perda de peso devido a doenças agudas", diz Halperin num e-mail.

Mas o estudo não foi capaz de distinguir se as pessoas envolvidas perderam peso intencionalmente ou não intencionalmente, acrescenta Hussain.

"Não foram feitas perguntas sobre alterações no nível de atividade e na qualidade da alimentação entre a consulta que serviu de base para entrar no estudo e as consultas seguintes, pelo que não temos qualquer informação sobre como esses fatores podem ter influenciado os resultados", diz Haperin.

Porque é que a perda de peso pode ser um risco

A perda de peso pode ser um fator de risco de mortalidade porque pode revelar problemas que não são conhecidos.

Perder peso pode ser um sinal de aviso para doenças como o cancro e a demência, e está "frequentemente ligado à redução do apetite influenciada por inflamações e hormonas", diz Hussain.

As doenças de saúde crónicas desconhecidas podem também desencadear a perda de peso em adultos mais velhos, ao terem impacto no apetite, no metabolismo e nos hábitos alimentares, diz Halperin. Problemas de mobilidade e os efeitos secundários da medicação também podem afetar o peso.

Alterações no peso também podem ser sinais de alarme relacionados com o estilo de vida, diz Halperin.

"Um dos principais fatores que contribuem para a perda de peso em adultos mais velhos é o isolamento social. Outras preocupações incluem restrições financeiras e dor e desconforto", acrescenta.

Em estudos como este, é importante lembrar que correlação não indica causa, diz Halperin. A perda de peso pode estar relacionada com a mortalidade, o que quer dizer que está correlacionada - mas isso não significa que a perda de peso seja a causa de morte de uma pessoa.

"É também importante dizer que o contrário não pode ser extrapolado nem recomendado - ou seja, ganhar peso não diminui necessariamente o risco de mortalidade", diz num e-mail. "Como sempre, deve avaliar as alterações de peso com o seu médico ou outro profissional de saúde."

O importante é os adultos mais velhos controlarem as suas alterações de peso, diz Halperin

"Se notarem uma diminuição no número da balança (perda de peso) ou que talvez calças que outrora estavam mais apertadas de repente estão largas (diminuição da circunferência da cintura)", acrescenta ela, "falem com o vosso médico para um possível rastreio ou teste posterior".

Mas o conselho vai também para a comunidade médica, diz. Os médicos e os prestadores de cuidados de saúde precisam de saber que as mudanças de peso exigem mais investigação.