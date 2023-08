Como a Peste Negra continua a afetar o sistema imunitário humano

A Peste Negra, o surto de peste mais devastador do mundo, matou metade da população da Europa medieval no espaço de sete anos, no século XIV, alterando o curso da história da humanidade.

Mas o que é que aconteceu com os sobreviventes daquele que continua a ser o maior evento de mortalidade alguma vez registado? Uma investigação publicada em outubro de 2022 na revista Nature sugere que foi mais do que a sorte que determinou quem viveu e quem morreu.

A análise do ADN secular das vítimas e dos sobreviventes da Peste Negra identificou diferenças genéticas fundamentais que ajudaram as pessoas a sobreviver à peste, de acordo com estudo publicado na revista Nature.

Estas diferenças genéticas continuam a moldar os sistemas imunitários humanos atuais, estando os genes que outrora conferiam proteção contra a peste agora ligados a uma maior vulnerabilidade a doenças auto-imunes, como a doença de Crohn e a artrite reumatoide, segundo o estudo.

“Somos os descendentes daqueles que sobreviveram a pandemias passadas... e compreender os mecanismos evolutivos que contribuíram para a nossa sobrevivência não só é importante de um ponto de vista científico, como também pode informar sobre os mecanismos e determinantes genéticos da atual suscetibilidade à doença”, disse então o coautor do estudo Luis Barreiro, professor de medicina genética na Universidade de Chicago, por e-mail.

Espécimes nas valas da peste

O estudo, que durou sete anos, envolveu a extração de ADN isolado de três grupos diferentes de restos de esqueletos desenterrados em Londres e na Dinamarca: vítimas da peste, pessoas que morreram antes da Peste Negra e pessoas que morreram entre 10 e 100 anos após a peste.

Mais de 300 amostras vieram de Londres, uma cidade particularmente afetada pela peste, incluindo de indivíduos enterrados nas fossas da peste de East Smithfield, utilizadas para enterros coletivos no auge do surto, em 1348-1349. Foram recolhidas mais 198 amostras de restos mortais humanos enterrados em cinco locais na Dinamarca.

O ADN foi extraído da dentina das raízes dos dentes dos indivíduos e os investigadores puderam também verificar a presença de Yersinia pestis, a bactéria que causa a peste. De seguida, procuraram sinais de adaptação genética à doença.

“É um processo LONGO, mas no final temos a sequência desses genes para essas pessoas antes, durante e depois da peste e podemos perguntar: será que os genes que uma população transportava eram diferentes dos que outra população transportava?”, afirmou o coautor Hendrik Poinar, professor de antropologia na Universidade McMaster, em Hamilton, Ontário, numa mensagem de correio eletrónico.

A equipa identificou uma variante de um gene específico, conhecido como ERAP 2, que parece ter uma forte associação com a peste. Antes da Peste Negra, a variante do gene ERAP2 considerada protetora da peste foi encontrada em 40% dos indivíduos incluídos no estudo de Londres. Após a Peste Negra, era de 50%. Na Dinamarca, a disparidade de percentis foi mais acentuada - passou de cerca de 45% das amostras enterradas antes da peste para 70% enterradas depois.

A equipa ainda não sabe exatamente por que razão esta variante confere proteção, mas as suas experiências laboratoriais em células de cultura indicaram que, nas pessoas com a variante ERAP 2, uma célula imunitária conhecida como macrófago provocava uma resposta muito diferente à Yersinia pestis, explicou Barreiro. Os macrófagos de indivíduos com a variante foram mais capazes de matar as bactérias em experiências laboratoriais do que os macrófagos de indivíduos sem a variante.

“Não sabemos se ainda protege contra a peste, dado que o número de casos nas populações atuais é muito baixo, mas especulamos que sim”, disse. É também provável que a variante seja benéfica contra outros agentes patogénicos, embora isso não tenha sido incluído na investigação.

Mais de 300 amostras provenientes do poço da peste de East Smithfield, em Londres. Universidade de Chicago

Preço da imunidade

A desvantagem da variante é que tem sido associada a uma maior suscetibilidade a doenças auto-imunes, como a doença de Crohn, em que o sistema imunitário se torna hiperativo.

“Isto sugere que as populações que sobreviveram à Peste Negra pagaram um preço, que é o de ter um sistema imunitário que aumenta a nossa suscetibilidade de reagir contra nós próprios”, disse Barreiro.

O especialista disse que era improvável que o surto de Covid-19 moldasse o nosso sistema imunitário de forma semelhante - em grande parte porque a doença mata predominantemente pessoas após a idade reprodutiva, o que significa que é improvável que os genes que conferem proteção sejam transmitidos à geração seguinte.

Esta mudança na composição genética humana, ocorrida numa questão de décadas, é também um exemplo raro de seleção natural rápida, disse David Enard, professor do departamento de ecologia e biologia evolutiva da Universidade do Arizona, que não esteve envolvido na investigação.

A estreita janela de tempo em que as amostras foram recolhidas e o grande número de amostras analisadas são os pontos fortes do estudo", afirmou num comentário publicado juntamente com o estudo, "permitindo aos autores datar com precisão a seleção natural".

"Embora os biólogos evolucionistas já se tivessem interrogado sobre a possibilidade de seleção natural durante a Peste Negra, não era possível uma investigação adequada sem esta datação precisa de muitas amostras."

Imagem no topo: uma vala funerária da peste em East Smithfield, Londres, Reino Unido. Os investigadores analisaram o ADN dos restos mortais de pessoas extraídos das fossas, que foram utilizadas para enterros coletivos em 1348 e 1349, no contexto de um surto de peste na cidade. Museu de Arqueologia de Londres (MOLA)