Peter Murrell foi libertado esta quinta-feira na Escócia, horas depois de ter sido detido por suspeitas de financiamento ilegal do Partido Nacional Escocês (SNP). Peter Murrell é casado com a ex-primeira-ministra da Escócia Nicola Sturgeon.

Em comunicado, a polícia adianta que Peter Murrell, que foi detido às 07:45 de quarta-feira, foi libertado às 18:57 do mesmo dia.

“Um homem de 58 anos que foi preso como suspeito na manhã desta quarta-feira, 5 de abril de 2023, em conexão com a investigação em curso sobre o financiamento e as finanças do Partido Nacional Escocês, foi libertado sem acusações enquanto se aguarda uma investigação mais aprofundada”, refere-se no comunicado divulgado no site da polícia escocesa.

No âmbito da investigação, que ainda está em curso, os agentes da polícia realizaram buscas “a várias moradas”, sem especificar quais.

O caso surgiu depois de queixas relacionadas com a doação de 600 mil libras (cerca de 683 mil euros) para a campanha do partido destinada ao segundo referendo sobre a independência do Reino Unido.

As autoridades suspeitam de que, em vez disso, o dinheiro terá sido utilizado para justificar despesas diárias.