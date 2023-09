Atenção ao preço do petróleo: o alerta é que vai ⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️

Atenção: petróleo pode disparar de novo para mais de cem dólares por barril

por Matt Egan, CNN

Os preços do petróleo poderão subir até aos três dígitos no próximo ano se a Rússia e a Arábia Saudita não reduzirem os seus cortes agressivos na oferta, avisou a Goldman Sachs aos seus clientes.

O banco de Wall Street já tinha considerado a possibilidade de uma subida dos preços do petróleo muito antes de a Rússia e a Arábia Saudita terem anunciado, no início desta semana, que iriam prolongar os cortes de produção até ao final de 2023. Este anúncio elevou o petróleo bruto Brent acima dos 91 dólares por barril, pela primeira vez em 10 meses. O petróleo Brent é o preço de referência mundial do petróleo e é produzido no Mar do Norte.

A Goldman Sachs tinha previsto que o petróleo Brent se situaria nos 86 dólares em dezembro e nos 93 dólares no final de 2024. Agora, o banco diz que vê "dois riscos de alta" na sua previsão.

Em primeiro lugar, a Goldman Sachs espera que o fornecimento de petróleo saudita seja 500 mil barris por dia menor do que o previsto anteriormente. Este facto, por si só, deverá acrescentar 2 dólares ao preço do petróleo por barril.

Em segundo lugar, o Goldman Sachs advertiu que alguns dos seus pressupostos para a produção de petróleo podem estar incorrectos se as extensões de corte da OPEP+ continuarem.

O banco esperava que, em janeiro, os países retomassem metade do corte de 1,7 milhões de barris por dia anunciado em abril. Agora, o banco está a ponderar a possibilidade de uma extensão ainda maior.

"Considere-se um cenário de alta em que a OPEP+ mantém os cortes de 2023... totalmente em vigor até ao final de 2024 e em que a Arábia Saudita apenas aumenta gradualmente a produção", escreveram os analistas do Goldman Sachs no relatório.

Nesse cenário, os preços do petróleo Brent subiriam provavelmente para 107 dólares por barril em dezembro de 2024, segundo o banco.

Aumentar demasiado os preços do petróleo pode não beneficiar a OPEP+

O Goldman Sachs sublinhou que esta não é a "visão de base" do banco, uma vez que uma estratégia deste tipo poderia sair pela culatra.

Apesar de o aumento dos preços do petróleo ajudar a Arábia Saudita a equilibrar o seu orçamento e a Rússia a financiar a sua máquina de guerra, a Goldman Sachs afirmou que os preços do petróleo a três dígitos poderiam levar os produtores de gás xisto dos EUA a aumentar a sua oferta para baixar os preços. Para além disso, os preços mais elevados poderiam levar a um maior investimento em energias limpas.

A outra razão pela qual a OPEP+ pode não querer um petróleo de 100 dólares, segundo a Goldman Sachs, deve-se à "importância política dos preços da gasolina nos EUA".

Os presidentes dos EUA não querem que os preços da gasolina subam, especialmente antes de uma eleição.

Questionado sobre os cortes de fornecimento russo e saudita na quarta-feira, o conselheiro de segurança nacional dos EUA, Jake Sullivan, disse aos jornalistas que o presidente dos EUA, Joe Biden, está focado em "tentar fazer tudo dentro de seu kit de ferramentas para conseguir preços mais baixos para os consumidores na bomba de gasolina".

"O que defendemos, em última análise, é um fornecimento estável e eficaz de energia aos mercados globais para que possamos, de facto, proporcionar alívio aos consumidores na bomba", disse Sullivan.