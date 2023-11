Número de espermatozoides caiu 50% em 50 anos. Que aconteceu? Aconteceu telemóveis, diz este "estudo fascinante" (nota: há um elogio ao 5G)

A utilização elevada de telemóveis pode afetar a contagem de espermatozoides, diz estudo

por Sandee LaMotte, CNN

O número de espermatozoides masculinos diminuiu mais de 50% a nível mundial nos últimos 50 anos, deixando os investigadores a tentar perceber porquê. Pode ser a poluição, os PFAS (substâncias per e polifluoroalquil) e outras potenciais toxinas nos alimentos e na água, o aumento da obesidade e das doenças crónicas ou mesmo o telemóvel sempre presente?

Um novo estudo explorou o papel dos telemóveis e descobriu que os homens com idades compreendidas entre os 18 e os 22 anos que afirmaram utilizar os seus telemóveis mais de 20 vezes por dia tinham um risco 21% mais elevado de ter uma baixa contagem global de espermatozoides. Os homens também tinham um risco 30% maior de ter uma baixa concentração de esperma, uma medida menos importante da contagem de esperma num mililitro de sémen. O estudo não especificou se os homens telefonaram ou enviaram mensagens de texto ou se usaram os telemóveis para fazer as duas coisas.

Como ponto positivo, os investigadores descobriram que, à medida que a tecnologia telefónica foi melhorando ao longo dos 13 anos do estudo, o impacto na contagem de espermatozoides começou a diminuir.

"Estou intrigado com a observação de que o maior efeito foi aparentemente visto com telefones 2G e 3G mais antigos em comparação com as versões modernas 4G e 5G. Isto não é algo que eu seja capaz de explicar", diz Allan Pacey, vice-presidente e vice-reitor da Faculdade de Biologia, Medicina e Saúde da Universidade de Manchester, no Reino Unido, num comunicado. Allan Pacey não esteve envolvido no estudo.

Outra vantagem: não houve declínio na forma e motilidade dos espermatozoides, que se refere à forma como os espermatozoides nadam até ao seu destino, de acordo com o estudo.

"Embora o número de espermatozoides seja importante, a sua capacidade de nadar, ter um ADN saudável e intacto e ter a forma correcta é, pelo menos, igualmente importante", afirma Alison Campbell, directora científica da Care Fertility, uma rede de clínicas de fertilidade, em comunicado.

"Este é um estudo fascinante e inovador que não deve causar alarme ou mudanças drásticas nos hábitos", diz Campbell, que não esteve envolvida no estudo. "Os homens que querem ter filhos ou que querem melhorar a saúde do seu esperma devem fazer exercício (mas não aquecer demasiado a zona das virilhas), ter uma dieta equilibrada, manter um peso saudável, evitar fumar e limitar o consumo de álcool e procurar ajuda se tiverem problemas em ter filhos."

Um campo eletrónico

Os telemóveis tornaram-se parte indispensável das nossas vidas. No entanto, os telemóveis emitem campos electromagnéticos de radiofrequência de baixo nível, ou RF-EMF. Segundo o estudo, se esses telemóveis estiverem a emitir na potência máxima, o tecido circundante pode ser aquecido até 0,5 graus Celsius.

"Os telemóveis estão constantemente a enviar e a receber sinais e vão receber e enviar sinais mais intensos quando estão a ser utilizados", diz Alexander Pastuszak, professor assistente de cirurgia e urologia na Faculdade de Medicina da Universidade de Utah, em Salt Lake City, EUA.

Mas, especialmente com o telemóvel moderno, "esse sinal varia consoante se esteja a falar ou a enviar dados", diz Pastuszak, que não participou no estudo.

Os campos electromagnéticos de radiofrequência são muito reduzidos quando se envia mensagens de texto e são mais elevados quando se descarregam ficheiros grandes, quando se transmite áudio ou vídeo, quando só são apresentadas uma ou duas barras e quando se está num autocarro, carro ou comboio em movimento rápido, de acordo com o Departamento de Saúde Pública da Califórnia, EUA.

A agência recomenda que se mantenha o telefone afastado do corpo e da cabeça - em vez disso, utilize o altifalante ou os auscultadores - e que se transporte o telefone numa mochila, pasta ou bolsa.

No entanto, a questão de saber se esses campos podem efetivamente prejudicar a fertilidade masculina tem sido uma fonte de controvérsia e debate durante anos na comunidade científica.

Estudos em ratos descobriram que os campos de RF-EMF em níveis semelhantes aos dos telemóveis reduzem a fertilidade masculina e contribuem para a morte dos espermatozoides e para alterações nos tecidos dos testículos. No entanto, outros estudos com animais não reproduziram esses efeitos e existem grandes diferenças entre humanos e ratos na forma como os espermatozoides são criados.

Estudos observacionais em humanos também descobriram que o uso frequente de telemóveis estava ligado a um declínio na viabilidade do esperma, bem como a um impacto na forma como o esperma nadava. Mas esses estudos foram pequenos e breves. E não controlavam necessariamente factores como o tabagismo e o consumo de álcool, o que deixou muitos cientistas pouco impressionados.

"Já me perguntaram muitas vezes na última década se existe alguma ligação entre os telemóveis e a fertilidade masculina. No entanto, os dados publicados até hoje não me convenceram", diz Pacey.

"No entanto, esse estudo é um pequeno passo à frente no debate, pois trata-se de um grande estudo epidemiológico que parece ter sido muito bem conduzido. É um estudo no mundo real - e isso é bom, na minha opinião. No entanto, devemos ser cautelosos quanto à sua interpretação, uma vez que apenas mostra uma associação entre a utilização de telemóveis e a qualidade do sémen."

Jovens militares

Os homens podiam escolher se queriam transportar o telemóvel no bolso das calças, no bolso do peito, no suporte do cinto ou noutro local, mas mais de 85% deles colocavam o telemóvel no bolso das calças quando não estavam a ser utilizados.

Os resultados mostraram que os homens que usavam o telemóvel uma a cinco vezes por dia ou menos de uma vez por semana tinham uma contagem e concentração de esperma muito mais elevadas. À medida que o uso do telemóvel aumentava, a contagem de esperma diminuía, com os níveis mais baixos entre os homens que usavam o telemóvel 20 ou mais vezes por dia.

Os investigadores também avaliaram o impacto dos telemóveis em diferentes períodos de tempo. A maior associação entre a baixa contagem e concentração de espermatozoides e o uso do telefone foi entre 2005 e 2007. À medida que as empresas passaram do 2G para o 5G, a associação enfraqueceu, de acordo com a "correspondente diminuição da potência de saída do telemóvel", refere o estudo.

"É muito, muito difícil tirar uma conclusão definitiva deste tipo de estudo porque não é controlado suficientemente bem para o poder fazer", diz Pastuszak. "Não é possível controlar as exposições quotidianas da vida num ambiente urbano e estas não devem ser subestimadas. Até os níveis de stress podem ter impacto na espermatogénese e na produção hormonal."

Na qualidade de especialista em infertilidade que trabalha diariamente com casais que tentam engravidar, Pastuszak chama a atenção para a fascinante complexidade dos fatores que afetam a infertilidade, para os quais a contagem e a concentração de espermatozoides são factores menores.

"A contagem total de espermatozoides pode não refletir a diminuição real do potencial de fertilidade", afirma. "Não posso olhar um paciente nos olhos e dizer-lhe 'só porque você tem 100 milhões de espermatozoides por mililitro com 50% de motilidade e uma contagem de espermatozoides de 500 milhões, você será fértil'."

"O que conta é a qualidade do esperma. Se tivermos esperma de qualidade, há uma boa, decente ou mesmo grande hipótese de podermos ter um filho, mesmo que tenhamos apenas uma mão cheia de esperma."