O dia era de festa, mas acabou em tragédia. Um tiroteio numa festa de 16 anos fez quatro mortos no estado norte-americano do Alabama. Entre as vítimas mortais está Phil Dowdell, que morreu baleado a tentar proteger a aniversariante, que era sua irmã.

“A última coisa que lhe disse foi para se manter forte”, recordou Alexis, em declarações à BBC. Foi graças a ele que a jovem, que festejava 16 anos, sobreviveu. O irmão foi a correr para ela assim que se começou a falar que alguém no local tinha uma arma.

Minutos mais tarde, como outras três pessoas, tinha perdido a vida, mas não sem antes tentar salvar a irmã. Assim que ouviu os primeiros disparos agarrou em Alexis e atirou-se para o chão, mas os dois acabaram por ser separados no meio da confusão. "Tudo o que me lembro é de o meu irmão me agarrar e me puxar para o chão", disse.

A jovem encontrou Phil momentos mais tarde, mas o irmão, de 18 anos, já tinha sido baleado. Não conseguia falar e tinha pequenas perdas de consciência. Mexia apenas os olhos e as sobrancelhas, enquanto Alexis o agarrava.

“Uma parte do meu coração foi arrancada”, confessou a mãe dos jovens à BBC, contando que o filho iria terminar o ensino secundário no próximo mês. LaTonya Allen ainda tentou evitar o pior: mal começou a correr o rumor de que haveria alguém armado, desligou a música, acendeu as luzes e falou ao microfone, pedindo que, caso isso fosse verdade, que essa pessoa deixasse a festa. Ninguém respondeu e a mulher voltou a desligar as luzes. Pouco depois era o caos.

“De repente começamos a ouvir disparos e só vemos pessoas a correrem para a porta, a caírem e a gritarem”, explicou a mulher, que lamenta: “Em vez de ir à formatura, vou ao cemitério ver o meu filho”.

Local onde aconteceu o tiroteio e Dadeville (Jeff Amy/AP)

Depois de ajudada pelo irmão, Alexis conseguiu sair do local e abrigar-se, antes de receber ajuda. Garantida a segurança, voltou então ao sítio da festa. Foi lá que viu Phil, deitado no chão e com muito sangue em redor. Pediu-lhe que não desistisse, mas o irmão morreu pouco depois. Quando as equipas médicas chegaram ao local a jovem pediu que avaliassem o estado do irmão, mas não havia nada a fazer: "Viram o pulso e disseram que ele estava morto", revelou à CNN.

Como Phil, também Corbin Holston morreu a tentar proteger um familiar. Mal soube dos desacatos correu para o local, onde acabou por ser uma das quatro vítimas mortais. Tinha 23 anos.

Shaunkivia Smith, de 17 anos, e Marsiah Collins, de 19, são as restantes vítimas mortais. Ela também se ia formar em breve, enquanto ele aspirava a ser advogado.

Apesar de ter “fortes pistas” sobre o que aconteceu, a polícia ainda não fez qualquer detenção relacionada com o caso, continuando a pedir à população que forneça toda a informação possível para tentar identificar um suspeito.