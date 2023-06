Unicef em 'choque' com a morte de crianças no barco que naufragou no Mediterrâneo

79 mortos, dezenas de desaparecidos, 104 resgatados: barco de pesca com migrantes a bordo, naufrágio na Grécia

Guterres horrorizado com naufrágio na Grécia. "É mais um exemplo da necessidade dos Estados-membros se unirem e criarem vias ordenadas e seguras"

“Estes navios são caixões flutuantes”: cerca de 100 crianças estavam no porão do barco que naufragou na Grécia

A Unicef manifestou esta sexta-feira a sua "profunda tristeza e choque" perante as informações de que até 100 crianças podem estar entre os migrantes que ficaram presos no porão da embarcação que naufragou na quarta-feira ao largo da Grécia.

"A morte de crianças no Mediterrâneo é uma atrocidade que perseguirá estas costas nos anos vindouros", afirma o departamento regional da Unicef na Ásia e Europa Central, e o coordenador especial interino da resposta a refugiados e migrantes na Europa, Philippe Cori, numa nota à imprensa.

A Unicef supõe que, nesta que terá sido a maior tragédia marítima dos últimos anos no Mediterrâneo, com pelo menos 100 crianças a bordo do barco sobrelotado, muitas dessas crianças terão perdido a vida, uma vez que, até agora, os relatos de sobreviventes são limitados.

"Trata-se de crianças migrantes e em busca de asilo que fugiram do conflito, da violência e da pobreza. São crianças que provavelmente enfrentaram exploração e abuso em cada etapa da sua viagem. A maioria delas terá tentado fazer a perigosa travessia sozinhas, nas mãos de traficantes e contrabandistas", destaca.

A Unicef diz-se preparada para responder às necessidades imediatas das crianças e mulheres que possam ter sobrevivido ao naufrágio, em coordenação com os parceiros e autoridades nacionais.

A Unicef apela à disponibilização "de rotas seguras e legais" para a migração e o asilo na União Europeia, assim como operações coordenadas de procura e salvamento que "contribuam para prevenir" mortes no mar.

"As crianças são crianças e os países devem trabalhar em conjunto para garantir que todas as vidas das crianças sejam protegidas, independentemente do seu estatuto migratório", conclui.

A bordo da embarcação que naufragou ao largo da Grécia poderiam estar entre 500 e 700 migrantes, incluindo mulheres e crianças, a maioria das quais encontrava-se no porão do navio.