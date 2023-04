O Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 1,6% nos três primeiros meses do ano face ao último trimestre de 2022. Já na comparação homóloga, a economia portuguesa cresceu 2,5%, revelou o Instituto Nacional de Estatística (INE) esta sexta-feira. As exportações explicam o bom desempenho.

“O contributo da procura interna para a variação homóloga do PIB manteve se positivo no primeiro trimestre, mas inferior ao observado no trimestre precedente, em resultado da desaceleração do consumo privado e da redução do investimento, determinada por um contributo negativo da variação de existências, verificando-se uma aceleração das exportações de bens e serviços e um abrandamento das importações de bens e serviços. Em consequência, o contributo positivo da procura externa líquida foi superior ao do trimestre anterior”, avança o INE.

O ministro das Finanças tinha antecipado uma progressão económica em cadeia de 0,6%. Já as estimativas dos economistas oscilavam entre 1,2% e 0,2%, tal como o ECO antecipou esta sexta-feira. No quarto trimestre de 2022, a economia cresceu 0,3% face ao trimestre anterior e 3,2% em termos homólogos, o que colocou a evolução do PIB em 6,7%, ou seja, menos uma décima face às estimativas do Executivo.

A estimativa rápida do INE, revela assim um desempenho da economia superior às estimativas mais positivas e são as exportações as responsáveis por esta surpresa. “Comparando com o quarto trimestre de 2022, o PIB aumentou 1,6% em volume (crescimento em cadeia de 0,3% no trimestre anterior), refletindo o contributo positivo expressivo da procura externa líquida (que tinha sido negativo no quarto trimestre), em larga medida resultante do dinamismo das exportações, enquanto o contributo da procura interna passou a negativo”, precisa o INE, na estimativa rápida que ainda poderá ser alvo de alguma revisão ao incorporar mais dados económicos. Este cálculo do PIB é feito com base nos dados disponíveis 30 dias depois de terminar o primeiro trimestre.

