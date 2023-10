FMI revê em baixa previsões de crescimento do PIB português

O Fundo Monetário Internacional tinha das previsões mais otimistas para o crescimento da economia portuguesa este ano, mas decidiu rever em baixa as projeções no World Economic Outlook conhecido esta terça-feira. A instituição prevê agora que o PIB português cresça 2,3% em 2023 e 1,5% em 2024, a meio da tabela face às restantes organizações, sendo que o Governo português vai confirmar esta terça-feira quais são as previsões inscritas no Orçamento do Estado para 2024.

As últimas projeções do FMI eram de junho, altura em que as perspetivas para a economia portuguesa eram, na generalidade, otimistas: apontavam para um crescimento de 2,6% este ano e 1,8% no próximo. O primeiro trimestre, com um crescimento de 1,6% em cadeia e 2,5% em termos homólogos, surpreendeu e deu gás às estimativas. Mas o segundo trimestre, com uma evolução mais tímida da economia internacional, fez diminuir as expectativas.

É por isso que agora as projeções são revistas em baixa, o que aconteceu também com as do Banco de Portugal. O banco central português reviu em baixa as estimativas para um crescimento de 2,1% este ano e 1,5% no próximo. Já o Governo apenas irá revelar o novo cenário macroeconómico no Orçamento do Estado, entregue esta terça-feira, mas já sinalizou aos partidos na semana passada que espera um crescimento entre 2,1% e 2,2% este ano e de 1,5% em 2024.

Para a maioria dos principais parceiros comerciais de Portugal, o cenário é de forte desaceleração, o que penaliza as expectativas de comércio futuras. Espanha, por exemplo, deverá passar de um crescimento de 5,8% em 2022 para 2,5% em 2023, recuando depois para 1,7% em 2024. Já para a Alemanha, o FMI projeta mesmo uma contração de 0,5% em 2023 e um crescimento de 0,9% em 2024.

Quanto à inflação, o FMI estima que a taxa em Portugal atinja 5,3% este ano (acima dos 5,1% inscritos no Programa de Estabilidade e também dos 4,6% comunicados aos partidos nas reuniões no âmbito do OE2024), o que representa uma revisão em baixa face aos 5,6% que projetava no verão. Para 2024 a projeção do FMI é de 3,4%, acima dos 2,9% previstos do Programa de Estabilidade.

No que diz respeito à taxa de desemprego em Portugal, o FMI aponta para 6,6% este ano e 6,5% no próximo.

No cenário global, os profissionais que fazem estas previsões “esperam que as taxas de inflação vão voltar a aproximar-se das metas dos bancos centrais em 2024”, lê-se no documento. A estimativa para a inflação na Zona Euro é de 5,6% em 2023 e 3,3% em 2024, ainda acima da meta de 2% do Banco Central Europeu.