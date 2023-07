PIB cresce 2,3% em termos homólogos mas estagna em cadeia no 2.º trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 2,3% no segundo trimestre face ao mesmo período do ano passado e registou uma variação nula em cadeia, segundo a estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgada esta segunda-feira.

Na estimativa rápida a 30 dias das Contas Nacionais Trimestrais, o INE refere que “o Produto Interno Bruto (PIB), em termos reais, registou uma variação homóloga de 2,3% no 2.º trimestre de 2023 (2,5% no trimestre anterior)”.

Segundo o INE, “o contributo positivo da procura externa líquida para a variação homóloga do PIB foi inferior ao do trimestre anterior, observando-se uma desaceleração das exportações de bens e serviços em volume mais acentuada que a das importações de bens e serviços”.

O instituto estatístico aponta ainda que em relação ao primeiro trimestre do ano, a taxa de variação do PIB entre abril e junho foi nula.