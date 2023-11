PIB da Zona Euro contraiu 0,1% no terceiro trimestre

Consumo das famílias cai na zona euro no 2.º trimestre mas rendimento sobe

Economia da zona euro contraiu 0,1% no terceiro trimestre. Portugal é o quarto país com pior desempenho

O Produto Interno Bruto (PIB) da Zona Euro contraiu 0,1% entre julho e setembro deste ano, face ao trimestre anterior, de acordo com a estimativa rápida do Eurostat divulgada esta terça-feira. Este desempenho segue-se a um crescimento económico de apenas 0,2% na Zona Euro no segundo trimestre, face ao primeiro trimestre deste ano.

Já o PIB da União Europeia estabilizou no terceiro trimestre na comparação em cadeia, avançou também o Eurostat.

Entre os Estados-membros da UE, para os quais já há dados disponíveis, foram 11 os que contraíram no terceiro trimestre do ano. Neste grupo inclui-se Portugal, cujo PIB caiu 0,2% face ao trimestre anterior. As quedas mais pronunciadas registaram-se na Irlanda (-1,8%), Finlândia (-0,9%) e Áustria (-0,6%).

Já dois países — Suécia e Itália — estabilizaram na comparação trimestral e nove registaram um crescimento em cadeia.

Quanto à comparação com o período homólogo, o PIB ajustado sazonalmente aumentou 0,1% tanto na Zona Euro como na UE no terceiro trimestre de 2023.

(Notícia em atualização)