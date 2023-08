PIB da zona euro cresce 0,6% no 2.º trimestre e fica abaixo da subida portuguesa

O Produto Interno Bruto (PIB) da zona euro registou uma subida de 0,6% no segundo trimestre deste ano relativamente ao período homólogo de 2022, enquanto a economia portuguesa cresceu 2,3%, divulgou esta quarta-feira o Eurostat.

As estimativas rápidas do PIB corrigido de sazonalidade referentes ao segundo trimestre de 2023 dão conta de que, neste período face ao mesmo de 2022, o PIB da zona euro aumentou 0,6% e o da União Europeia 0,5%, após uma subida de 1,1% em ambas as zonas no trimestre anterior.

Estas percentagens comparam com uma subida de 2,3% do PIB português no segundo trimestre deste ano face ao mesmo período do ano passado.

Na variação em cadeia, a economia portuguesa estabilizou no segundo trimestre em comparação com o primeiro trimestre de 2023, seguindo a tendência registada na zona euro (0,3%) e na UE (sem alteração).

Estas são estimativas rápidas do serviço estatístico comunitário que poderão ser revistas com as publicações regulares sobre o PIB e os principais agregados, previstas para setembro e outubro.