PIB da Zona Euro revisto pela segunda vez. Cresceu 0,2% no segundo trimestre

Eurostat voltou a rever o crescimento da Zona Euro no segundo trimestre. Depois de uma revisão em baixa de 0,3% para 0,1% em setembro, o gabinete de estatísticas europeu calcula agora que o PIB das economias do euro cresceu 0,2% entre abril e junho deste ano, segundo a atualização de dados divulgada esta quinta-feira.

“Em comparação com a divulgação anterior, de 7 de setembro de 2023, a taxa de crescimento do PIB foi revista em alta para 0,2%, face a 0,1%, para a área do euro, e permaneceu inalterada para a UE”, indica o Eurostat.

Já a taxa de crescimento do emprego, em pessoas, foi revista em baixa para 0,1%, face aos 0,2% registados na área do euro, e permaneceu inalterada na UE.

Em Portugal, o crescimento em cadeia estagnou, permanecendo inalterado face ao trimestre anterior. Já a taxa de emprego cresceu 0,6% no segundo trimestre do ano.

Lituânia, Roménia e Croácia registaram as maiores taxas de crescimento trimestrais do PIB, enquanto Polónia, Suécia e Áustria observaram as maiores contrações no segundo trimestre.