Portugal foi o país que mais cresceu na União Europeia no primeiro trimestre de 2023, de acordo com os dados do Eurostat divulgados esta sexta-feira. No entanto, ainda só existem dados para 12 economias. Irlanda e Áustria sofreram uma contração do PIB. Já se a comparação for feita em termos de crescimento homólogo, Portugal desce para terceiro lugar.

A economia portuguesa cresceu 1,6% nos três primeiros meses do ano face ao trimestre anterior, de acordo com os números do Instituto Nacional de Estatística (INE) publicados esta sexta-feira.

A estimativa rápida do PIB revela que no primeiro trimestre, a Zona Euro cresceu 0,1% e a União Europeia 0,3% em cadeia, ou seja, face aos três meses anteriores. Este desempenho traduz-se num crescimento depois da queda de 0,1% tanto na área do euro como na UE.

EM ATUALIZAÇÃO