Um cidadão de nacionalidade dinamarquesa foi resgatado na tarde desta quarta-feira, no Pico ruivo, na Madeira. De acordo com o comunicado enviado pela Proteção Civil à redação da TVI, o alerta foi recebido pelo Centro Integrado de Comunicações do Comando Regional de Operações de Socorro (CROS) às 13:33, tendo sido relatado que havia um homem caído na montanha.

O salvamento foi efetuado pela equipa de Resgate em Montanha dos Bombeiros Voluntários de Santana. Após a vítima ter sido localizada, os operacionais constataram que o cidadão dinamarquês "não conseguia andar e apresentava sinais de fadiga, bem como falta de ar".

Chegada do helicóptero ao Serviço Regional de Proteção Civil. (Fonte Proteção Civil)

Depois de o homem ter sido estabilizado ainda no local, o CROS ativou o meio aéreo. Após o helicóptero ter feito o reconhecimento da área em questão, o homem foi resgatado e transportado para o Serviço Regional de Proteção Civil, onde foi assistido pela Equipa Medicalizada de Intervenção Rápida e Bombeiros Voluntários Madeirenses. Posteriormente, a vítima foi encaminhada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

“Esta foi a 4.º operação concluída com sucesso, tendo a referida equipa, composta pelo meio aéreo e os correspondentes recuperadores e pilotos, resgatado o 6.º cidadão no espaço de 2 meses, culminando em mais uma missão altamente eficaz e eficiente”, enaltece e culmina a Proteção Civil.