Droga e telemóveis apreendidos na cadeia de Pinheiro da Cruz em Grândola - TVI

Droga e telemóveis apreendidos na cadeia de Pinheiro da Cruz em Grândola

Estabelecimento prisional (Lusa/Tiago Petinga)

Foram também confiscadas consolas e televisões

O Grupo de Intervenção e Segurança Prisional (GISP) realizou esta terça feira uma operação na cadeia de Pinheiro da Cruz, em Grândola. 

A TVI e CNN Portugal apuraram que, nas diligências às celas e espaços de recreio, foram apreendidos diversos tipos de droga incluindo cocaína, heroína e haxixe e ainda 14 telemóveis em quantidades ainda por apurar. Foram também confiscadas consolas e televisões. 

A operação, que decorreu durante várias horas, contou com elementos do GISP, responsáveis pela ordem, segurança e disciplina no interior das cadeias portuguesas.

Continue a ler esta notícia

Mais Vistos

02:03

Homem agredido por mais de uma dezena de pessoas à frente do filho de dois anos

Há 2h e 23min
1
06:40

"Qualquer pessoa pode candidatar-se" a este voucher até 1.683€ para a compra de eletrodomésticos. Saiba como

Ontem às 09:27
2

Euromilhões: conheça a chave desta terça-feira

Ontem às 20:26
3

Doze detidos por agressões violentas em Valongo

Ontem às 13:46
4
11:58

"Larga a faca! Larga a faca! Tira a faca!"

Há 1h e 53min
5

Operação policial da PSP cerca largo no Rossio, em Lisboa

Ontem às 14:56
6
01:11

Criança raptada pelo pai há dois meses encontrada em casa ligada ao consumo de droga

Há 2h e 21min
7
07:43

"A incidência dos cancros digestivos está a aumentar" e estes são os sinais a que devemos estar atentos - como a azia

Ontem às 09:19
8
02:10

Elétricos da Carris vão ser substituídos por outros mais seguros

Ontem às 14:39
9
08:02

Doenças da retina: como podemos proteger a nossa visão?

Ontem às 14:39
10
01:16

Estudante de 21 anos agredido por quatro jovens no campus da Universidade Católica no Porto

Ontem às 13:40
11

Droga e telemóveis apreendidos na cadeia de Pinheiro da Cruz em Grândola

Há 2h e 22min
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

02:03

Homem agredido por mais de uma dezena de pessoas à frente do filho de dois anos

Há 2h e 23min
11:58

"Larga a faca! Larga a faca! Tira a faca!"

Há 2h e 21min
06:40

"Qualquer pessoa pode candidatar-se" a este voucher até 1.683€ para a compra de eletrodomésticos. Saiba como

Ontem às 09:27

Criança desaparecida desde julho encontrada com múltiplas lesões em casa devoluta

Ontem às 08:34

Estudante da Universidade Católica no Porto agredido brutalmente no campus

Ontem às 09:28

Operação policial da PSP cerca largo nos Restauradores, em Lisboa

Ontem às 14:56
07:43

"A incidência dos cancros digestivos está a aumentar" e estes são os sinais a que devemos estar atentos - como a azia

Ontem às 09:19

Nicole Kidman e Keith Urban anunciam separação

Ontem às 06:51
14:19

"Nas Costas dos Outros": como reagia perante um ataque a este jovem com trissomia 21?

Ontem às 01:05
01:37

O outono está com calores: 30ºC esta semana

29 set, 22:41
20:48

"Sem rede". A realidade dos doentes sociais eternamente à espera de respostas

Ontem às 11:06
01:08

Filmado a acariciar adolescente de 14 anos, ex-candidato do Chega volta a ser detido

28 set, 13:11