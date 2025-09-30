Droga e telemóveis apreendidos na cadeia de Pinheiro da Cruz em Grândola

O Grupo de Intervenção e Segurança Prisional (GISP) realizou esta terça feira uma operação na cadeia de Pinheiro da Cruz, em Grândola.

A TVI e CNN Portugal apuraram que, nas diligências às celas e espaços de recreio, foram apreendidos diversos tipos de droga incluindo cocaína, heroína e haxixe e ainda 14 telemóveis em quantidades ainda por apurar. Foram também confiscadas consolas e televisões.

A operação, que decorreu durante várias horas, contou com elementos do GISP, responsáveis pela ordem, segurança e disciplina no interior das cadeias portuguesas.