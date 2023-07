Pinto Moreira acusado de quatro crimes que envolvem corrupção passiva e tráfico de influência

O deputado Joaquim Pinto Moreira, do PSD, foi esta quinta-feira acusado de dois crimes de corrupção passiva agravada, um crime de tráfico de influência e um crime de violação de regras urbanísticas por funcionário, na operação Vórtex, apurou a CNN Portugal.

Além de Pinto Moreira, que recentemente regressou ao parlamento depois de ter suspendido o mandato na sequência do escândalo de corrupção autárquica na Câmara de Espinho, onde desempenhara funções de presidente, há mais acusados, como Miguel Reis, que sucedeu a Pinto Moreira à frente da autarquia, responde por três crimes de corrupção passiva e um crime de corrupção passiva agravada e ainda cinco crimes de prevaricação.

Também José Costa é acusado de um crime de corrupção passiva, cinco de prevaricação e um de violação de regras urbanísticas. Pedro Castro e Silva é acusado de quatro crimes de prevaricação, enquanto Álvaro Duarte é acusado de um de corrupção e um de violação de regras urbanísticas por funcionário.

João Rodrigues, Paulo Malafaia, Francisco Pessegueiro são acusados de três crimes de corrupção ativa agravada, cinco de corrupção ativa, um de tráfico de influência, cinco de prevaricação, dois de violação de regras urbanísticas.

A operação Vórtex, recorde-se, avançou em janeiro passado e conhece agora acusação.

Entretanto, a CNN apurou que no dia de hoje, a par da acusação, o gabinete de recuperação de ativos da PJ levou a cabo uma ação de arresto de bens aos envolvidos, para que revertam a favor do Estado proveitos obtidos no alegado esquema de corrupção autárquica