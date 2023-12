Um algoritmo interveio para resolver o mistério de "A Virgem da Rosa"

O mistério em torno de uma obra-prima de Rafael exposta no museu do Prado, em Madrid, pode ter sido resolvido por um programa de inteligência artificial desenvolvido em Bradford, avança o jornal Guardian.

Segundo o jornal britânico, há muito que A Virgem da Rosa - que retrata Maria, José e Jesus com João Baptista - intriga os especialistas de arte.

As primeiras dúvidas surgiram no século XIX, quando historiadores de arte consideraram que a figura de José podia não ser da autoria de Rafael, assim como a parte inferior com a rosa.

O quadro foi agora testado por uma inteligência artificial desenvolvida por Hassan Ugail, professor de computação visual na Universidade de Bradford, em Inglaterra, e concluiu que a maior parte da pintura é de Rafael, mas o rosto de José foi pintado por uma pessoa diferente. Já a parte inferior é "muito provavelmente" de Rafael.

Ao Guardian, Ugail revelou que o algoritmo foi desenvolvido depois de ter analisado com um extraordinário pormenor 49 obras de Rafael que não foram contestadas e que, por isso, consegue reconhecer obras autênticas do artista com 98% de precisão.

"O computador está a olhar com grande detalhe para uma pintura. Não apenas o rosto, mas todas as suas partes e aprende sobre a paleta de cores, os matizes, os valores tonais e as pinceladas. Compreende a pintura de uma forma quase microscópica, está a aprender todas as características-chave da mão de Rafael."

A descoberta faz parte de um novo artigo publicado na revista Heritage Science.

O mesmo algorismo já analisou outra obra polémica, conhecida como "Brécy Tondo", que está exposta no Cartwright Hall até 3 de janeiro e que se pensava ser idêntica à Virgem de Rafael na Capela Sistina. Segundo a análise feita pela Inteligência Artificial de Bradford, a obra foi "sem dúvida" pintada por Rafael.