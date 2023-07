Cadáver de "Pirinhos" já foi entregue à família. Relatório médico final não deixa dúvidas: foi torturado antes de morrer

A autópsia ao corpo do empresário de 52 anos, com ligações ao submundo da noite do Porto, foi realizada em Braga e mostrou-se inconclusiva quanto à causa da morte, mas deu detalhes cruciais à Polícia Judiciária para o desenrolar da investigação.

O relatório médico não deixa dúvidas de que "Pirinhos" terá sido torturado antes de ser morto. Serão necessários exames complementares para dar mais respostas à polícia.

Quase duas semanas depois de ter sido encontrado o corpo na bagageira de um carro estacionado num viaduto em Braga, o cadáver foi liberado e entregue à família da vítima. O corpo de “Pirinhos” será velado na capela de Valbom, esta quarta-feira, o funeral realiza-se na quinta.

Até ao momento não foi feita nenhuma detenção por parte da Polícia Judiciária. O caso está entregue à Secção Regional de Combate ao Terrorismo e Banditismo da PJ do Porto, uma vez que o processo começou como uma suspeita de sequestro.

Corpo encontrado um mês depois de ter sido reportado o desaparecimento

O cadáver foi encontrado por populares depois de um alerta dado às autoridades para um cheiro intenso vindo do interior de um automóvel que estava estacionado por baixo de um viaduto na cidade de Braga.

Na chegada ao local os bombeiros depararam-se com a mala do carro trancada o que obrigou ao uso de material de desencarceramento. No interior da bagageira estava a vítima em avançado estado de decomposição.

A família de "Pirinhos" desesperou durante um mês por respostas. O empresário desapareceu a 26 de maio. Nesse dia alugou um carro junto ao aeroporto e nunca mais foi visto.

As autoridades tentam perceber com quem esteve e o que teria programado fazer naquele dia. Não está afastada a possibilidade de se ter tratado de um ajuste de contas por crimes com ligações ao submundo da noite do Grande Porto.