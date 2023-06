'Pirinhos' encontrado morto na mala de um carro

José Manuel Pires, conhecido por “Pirinhos”, foi encontrado morto este domingo em Braga apurou a CNN Portugal. Pirinhos tinha desaparecido a 26 de maio e tanto a família como a Policia Judiciária suspeitavam de sequestro.

José Manuel Pires foi encontrado morto na mala de um carro. O conhecido "patrão da noite" do Porto já tinha antecedentes por tráfico e está conotado como um dos patrões do submundo da noite do Porto

Nos últimos dias, a TVI e a CNN Portugal falaram em exclusivo com a família da vítima e presenciaram as buscas realizadas pela PJ na casa onde vivia com os pais em Valbom, Gondomar. Foram recolhidos telemóveis e identificadas várias pessoas que poderão ser cruciais na investigação.

Os antecedentes por tráfico de droga e pelo ajuste de contas com grupos rivais deixaram a PJ em alerta máximo.



A PJ teme que o escalar de violência leva a uma nova "Noite Branca", aliás o próprio José Manuel Pires esteve mesmo na origem do processo Noite Branca. Em 2009, numa ida a uma casa de alterne em Espanha foi sequestrado durante 24 horas, torturado com um alicate e sepultado vivo, em Chaves.



Sobreviveu e foi depois arrolado como testemunha no processo em que foram julgados homicídios em série na noite do grande Porto. Era na altura próximo do Gang da Ribeira e de Bruno Pidá, principal arguido do processo e que acabou condenado por homicídio.