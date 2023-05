Fazer piza em casa já sai mais caro do que comprar feita

Cabaz de bens essenciais 11 euros mais barato desde entrada em vigor do IVA zero

Em Itália, o custo de cozinhar uma piza Margherita voltou a subir em abril, em comparação com o mesmo mês do ano passado, ainda que as subidas dos preços da energia e do tomate estejam a aliviar, avança a Bloomberg. Optar por uma piza já feita fica mais em conta do que pôr as mãos na massa.

Entre o custo dos ingredientes e o da energia usada para alimentar um forno elétrico de cozinha, fazer uma piza em casa era 19% mais caro em abril, em comparação com o mês homólogo, embora represente uma desaceleração face a março, segundo os cálculos da Bloomberg com base em dados oficiais. Para comparação, a taxa de inflação homóloga italiana em abril foi de 8,7%.

Em contrapartida, o preço de uma piza já feita era 7,6% mais alto este ano, pelo que esta opção de compra é menos dispendiosa para os italianos, em comparação com uma piza caseira, refere a agência. Significa que nem a queda do preço da energia no último mês, de 11,3%, conseguiu fazer com que a confeção de uma piza caseira passasse a ser a opção mais barata.

Para chegar a estas conclusões, a Bloomberg analisou os preços dos ingredientes usados na preparação desta iguaria tradicional italiana, nomeadamente farinha, tomate, mozarela e azeite, e ainda o consumo de eletricidade necessário para cozinhar uma piza num forno elétrico doméstico.