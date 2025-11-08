Roubo, sequestro e droga: mulher detida na Mealhada pela PJ de Aveiro

PJ fez buscas nos bombeiros de Arcos de Valdevez na sequência de denúncia anónima

A Polícia Judiciária (PJ) de Aveiro deteve uma mulher suspeita de estar envolvida no roubo e sequestro de um homem na Mealhada por desentendimentos relacionados com negócios de droga, informou esta sexta-feira aquele órgão de polícia criminal.

Em comunicado, a PJ esclareceu que, em cumprimento de mandados de busca e detenção emitidos pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Aveiro, deteve um dos autores dos crimes de roubo e sequestro que tiveram lugar na noite de 09 de setembro, no concelho da Mealhada.

“Os factos ocorreram na via pública, tendo a vítima sido forçada a entrar numa viatura e, sob ameaça de arma de fogo, forçada a permitir o acesso à sua conta bancária, sendo ainda desapossada de um telemóvel topo de gama”, refere a mesma nota.

Segundo a Judiciária, os crimes foram cometidos na sequência de desentendimentos que poderão ter por base transações relacionadas com produto estupefaciente.

A PJ refere ainda que, no decorrer da operação, foi detido um homem por tráfico de droga, tendo sido apreendida cocaína, anfetaminas, balança e utensílios de embalagem, diversas réplicas de armas de fogo, uma elevada quantidade de objetos de ourivesaria e mais de 10 mil euros em dinheiro.

Os detidos, que segundo a PJ, possuem “amplas referências criminais pelo mesmo tipo de crimes”, vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.