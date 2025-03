Sequestro e roubo em Loures: jovem de 21 anos em prisão preventiva, cúmplice fica com apresentações periódicas

Homem invade casa em Óbidos e mata idoso à facada - duas pessoas feridas com gravidade

Um jovem de 21 anos ficou em prisão preventiva por ser suspeito, juntamente com outro de 23, também detido, de terem sequestrado e roubado um conhecido em junho de 2024, na zona de Loures, informou esta sexta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

De acordo com a PJ, os dois jovens foram identificados e detidos por serem suspeitos da prática “dos crimes de roubo com arma de fogo, ofensas à integridade física e sequestro”, ocorridos em 22 de junho do ano passado, na zona de Loures.

Segundo aquela força de investigação policial, a vítima, de 26 anos, é conhecida dos suspeitos, que estariam “envolvidos em burlas informáticas”, estando na origem da agressão “o desvio de uma quantia de dinheiro ainda por apurar”.

A PJ considera tratar-se de um ajuste de contas, tendo em conta que a vítima foi “amarrada e levada de carro para um descampado, onde foi violentamente agredida”.

Na ocasião, o homem ficou sem todos os seus pertences, incluindo a própria viatura, assim como material informático que tinha em casa, segundo a PJ.

O homem acabou por ser abandonado no descampado, sendo encontrado mais tarde por pessoas que passavam e foi encaminhado para uma unidade hospitalar.

A PJ realizou ainda quatro buscas domiciliárias que resultaram na apreensão de uma arma branca, dois bastões e cerca de 43 quilogramas de haxixe e liamba.

Os dois homens já foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo o mais jovem ficado em prisão preventiva, enquanto o outro detido, de 23 anos, ficou com a obrigação de apresentações trissemanais às autoridades.