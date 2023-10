PJ de Braga faz buscas na Câmara de Caminha

A PJ de Braga está esta quinta-feira de manhã a fazer buscas na Câmara de Caminha no âmbito do processo em que é investigada a atribuição de uma verba superior 300 mil euros para a construção do Centro de Exposições Transfronteiriço, que nunca foi executada, confirmou a CNN Portugal.

Entre os suspeito estão Miguel Alves, ex-presidente da câmara que foi depois secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro, e o responsável da empresa Green Endogenous, que não executou o projeto nem devolveu o dinheiro à autarquia. O negócio é de 2020 e o caso, quando foi tornado público, levou à demissão de Miguel Alves do Governo.