Um homem de 52 anos, responsável por um grupo de dança no concelho de Abrantes (Santarém), foi detido por estar “fortemente indiciado pelo crime de abuso sexual de crianças”, disse esta quinta-feira fonte da Polícia Judiciária (PJ).

“Os factos ocorreram em agosto de 2017, aproveitando o agressor a proximidade com a vítima, à data com 13 anos de idade, e a ascendência sobre a mesma, dado ser o responsável de grupo de dança de que aquela fazia parte”, refere em comunicado o Departamento de Investigação Criminal da PJ de Leiria.

Na mesma nota, a PJ diz ainda que “tais acontecimentos experienciados pela vítima resultaram na necessidade de acompanhamento psiquiátrico e psicológico e na perda de ano escolar”.

O homem foi detido na quarta-feira, no seguimento de denúncia e em cumprimento de mandado de detenção emitido pelo DIAP de Abrantes.

À agência Lusa, o diretor do Departamento de Investigação Criminal (DIC) de Leiria da PJ, Avelino Lima, disse que “não foi um ato isolado” e indicou que a menina, hoje com 18 anos, só agora conseguiu contar aos pais, tendo a denúncia ocorrido no final de 2022.

Pelo “risco de atividade continuada na escola de dança”, que as autoridades estão a investigar, o homem, sem antecedentes criminais, vai ser ouvido na sexta-feira, no Tribunal de Santarém, "para primeiro interrogatório judicial e aplicação de adequadas medidas de coação".