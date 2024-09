Três jovens presos preventivamente por suspeitas de cinco tentativas de homicídio na Amadora

Três jovens que integravam um “grupo juvenil de cariz violento” foram detidos e vão ficar em prisão preventiva por estarem “fortemente indiciados” pela prática de cinco tentativas de homicídio, em março, na Amadora, revelou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ adianta que os três jovens, com idades entre os 17 e os 19 anos, estão “fortemente indiciados pela prática de cinco crimes de homicídio qualificado na forma tentada, com uso de arma de fogo, ocorridos no passado dia 18 de março, na cidade da Amadora”, no distrito de Lisboa.

Ainda segundo a PJ, o Tribunal de Instrução Criminal da Comarca de Lisboa Oeste já decretou a prisão preventiva como medida de coação para os detidos.

“Os agressores fazem parte de um grupo juvenil de cariz violento que tem registado mais atividade nos últimos meses, não só em relação à prática de crimes graves contra a vida e/ou integridade física de terceiros, mas também contra o património de terceiros, sempre com recurso a ações violentas através do uso de armas de fogo”, lê-se no comunicado.

Na nota, a PJ revela ainda que no decurso da investigação foram “desenvolvidas diligências no sentido da cabal identificação e localização dos suspeitos”, que culminaram com a detenção dos jovens e a apreensão da arma de fogo.

A investigação permitiu ainda recolher um “vasto e robusto suporte probatório relativo às circunstâncias da prática dos crimes, ocorridos em contexto de violência juvenil de caráter grupal”, acrescenta a PJ na nota.