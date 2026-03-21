PJ detém homem em Palmela por abuso sexual dos filhos

A polícia Judiciária (PJ) revelou hoje que deteve um homem, de 53 anos, por suspeita da prática, “no mínimo”, de 120 crimes de abuso sexual dos filhos, no concelho de Palmela, distrito de Setúbal.

Em comunicado, a PJ refere que procedeu à detenção, “fora de flagrante delito”, recaindo sob o homem “fortes indícios” da prática de 120 crimes de abuso sexual de crianças e de abuso sexual de menores dependentes, agravados, sendo vítimas os seus filhos, “atualmente com 14 e 18 anos de idade”.

“Os factos verificaram-se em contexto familiar, no concelho de Palmela, à revelia do outro membro do casal, no interior da habitação partilhada pelos intervenientes, ao longo de cerca de cinco anos, pouco depois de as duas vítimas terem sido formalmente adotadas pelo detido e pelo respetivo marido”, pode ler-se no comunicado.

O suspeito vai ser presente a primeiro interrogatório judicial de arguido detido para aplicação de eventuais medidas de coação tidas por adequadas.