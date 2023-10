Adolescente detido por tentativa de homicídio de outro jovem no Cacém

Um jovem foi detido por tentativa de homicídio, em junho, de um outro jovem com uma arma branca na sequência de um desentendimento durante um festival no Cacém, no concelho de Sintra, anunciou a Polícia Judiciária.

Num comunicado, a PJ revelou que o jovem, com 17 anos, de nacionalidade estrangeira, foi detido fora de flagrante delito por estar fortemente indiciado por homicídio na forma tentada, com utilização de arma branca “com que atingiu repetidamente e com perigo para a vida, outro jovem, também estrangeiro, com 16 anos de idade”.

“Os factos ocorreram ao final da noite de 11 de junho de 2023 no recinto do festival da Juventude, na zona do Cacém, na sequência de um desentendimento que ali se iniciou e se prolongou depois para a via pública, após perseguição grupal”, acrescentou a PJ.

O arguido foi presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal da Comarca de Lisboa Oeste - Sintra e ficou a aguardar julgamento em prisão preventiva.