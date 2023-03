O corpo de um homem, de 69 anos, foi encontrado esta manhã num poço, numa zona de mato na localidade de Penteado, na Moita. A vítima tem as mãos e o pés atados. A TVI sabe que, para já, não é claro que se trate de homicídio, mas a Guarda Nacional Republicana (GNR) alertou a Polícia Judiciária (PJ) de Setúbal, que também já está no local.

Os operacionais dos Bombeiros da Moita, equipados com material de resgate e salvamento, semelhantes aos utilizados na prática de escalada, estão no local há algumas horas para proceder à retirada do corpo.

O resgate do cadáver está a ser dificultado pelo diâmetro reduzido do poço.