Um homem ficou em prisão preventiva depois de ter sido detido por abuso sexual de crianças e aliciamento de menores para fins sexuais, no concelho de Ponte de Sor (Portalegre), anunciou quinta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ refere que o homem, de 64 anos, foi detido pela Unidade Local de Investigação Criminal de Évora, fora de flagrante delito, sendo a vítima a sua neta, atualmente com 13 anos.

De acordo com a PJ, os crimes ocorreram em casa do homem, onde a menor “passava alguns fins de semana”, tendo os ilícitos ocorrido no início de 2020.

“O agressor agiu num contexto de proximidade familiar, aproveitando-se da relação de confiança existente”, pode ler-se no comunicado.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido decretada a medida de coação de prisão preventiva.