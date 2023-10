PJ e Interpol recebem prémio por terem detido líder de um dos grupos de piratas digitais mais ativos no mundo

A Polícia Judiciária e a Interpol receberam no final de setembro um prémio durante a 16ª Conferência Internacional sobre Propriedade Intelectual e Forças da Lei, que se realizou em Oslo. O prémio foi justificado pela investigação conjunta desenvolvida que permitiu desmantelar o Grupo EVO RELEASE. Um dos grupos criminosos mais ativos do mundo na área da pirataria digital. O líder foi detido em Portugal.

Apesar do prémio ter sido entregue em setembro só agora a informação foi tornada pública, através de um comunicado. Entre as empresas alvo do grupo estão a Disney, Paramount Pictures, Universal City Studios, Columbia Pictures, Warner Bros, Netflix e Amazon. E foram as queixas que apresentaram que originaram a investigação.

No comunicado agora divulgado, a Polícia Judiciária explica que “o grupo conhecido como ‘EVO’ foi um dos Grupos Piratas mundialmente mais ativos na divulgação de produtos audiovisuais protegidos por direitos de autor desde, pelo menos, o ano de 2019”.

“O grupo disponibilizou diversos conteúdos audiovisuais (nomeadamente, filmes e séries) ilegalmente retirados dos servidores das vítimas, causando um prejuízo superior a 1.000.000,00 de euros, através da partilha p2p, nomeadamente torrentes e mediante a subscrição por inúmeros utilizadores em plataformas de streaming ilegítimas”, acrescentam ainda.

Em causa estão crimes de acesso ilegítimo aos servidores das vítimas, burla informática, branqueamento de capitais, fraude fiscal, crimes contra os direitos de autores, nomeadamente o crime de usurpação, e associação criminosa. Não há números certos, mas “as estimativas da perda financeira pela indústria do cinema, além das implicações nos postos de emprego e nas remunerações dos próprios atores cinematográficos, rondam os 12,4 biliões de dólares anualmente”.

O comunicado explica ainda que o prémio foi entregue “no passado dia 26 de setembro, durante a ‘6th International Law Enforcement IP Crime Conference’, que se realizou na cidade de Lillestrom, Oslo, Noruega. A Polícia Judiciária e a Interpol receberam das mãos do Senhor Jan Van Voorn, Vice Presidente Executivo da Motion Picture Association e Diretor da Alliance For Creativity And Entertainment (ACE), que representa diversas empresas ligadas à industria audiovisual, nomeadamente, Disney, Amazon, BBC Worldwide, Canal+, Netflix, Fox Foxtel, HBO, um prémio pela excelente investigação desenvolvida que permitiu desmantelar o Grupo EVO RELEASE”.

A investigação esteve nas mãos da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T), da Polícia Judiciária portuguesa.