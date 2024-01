Lisboa também vai receber animais de pessoas sem-abrigo durante o período de maior frio

Perante o frio polar que tem varrido o país e que se vai intensificar nos próximos dias, a Câmara Municipal de Lisboa ativou esta terça-feira o Plano de Contingência para as Pessoas Sem-Abrigo (PSSA). O Pavilhão Municipal do Casal Vistoso foi reaproveitado para servir de abrigo a partir desta terça-feira. As equipas de rua estão a encaminhar as pessoas sem-abrigo para o local, onde recebem refeições quentes, alimentos e agasalhos.

De acordo com o IPMA, as previsões meteorológicas apontam para um agravamento das condições no final da semana. Por isso, a PSSA vai alargar o apoio aos "animais que acompanham esta população vulnerável e que são os seus únicos companheiros", como refere o comunicado enviado às redações.

O Pavilhão Municipal do Casal Vistoso disponibilizará ainda vestuário, balneários, artigos de higiene pessoal e serviços de saúde. Em simultâneo, existem equipas técnicas de rua, estações de metro abertas durante a noite e parceiros que distribuem alimentos e vestuário.

Botão de Emergência para Assistência a Animais

Para dar resposta a eventuais pedidos de socorro e ajuda a animais em Lisboa, nomeadamente em situações de perigo iminente ou de abandono em espaços públicos, o Provedor Municipal dos Animais criou um "Botão de Socorro Animal". Este botão pode ser ativado em qualquer telemóvel ou computador com acesso à internet através do site do Provedor.

Uma vez ativado, os utilizadores podem comunicar a ocorrência através de um formulário simples, que será depois submetido a uma triagem para ativar as medidas de assistência adequadas. Esta solução foi testada com sucesso durante as cheias do ano passado em Lisboa, tendo-se revelado eficaz na pronta resposta às várias solicitações.

"Nestes momentos de especial vulnerabilidade da nossa cidade, não nos podemos esquecer de garantir a integridade e segurança de todos os animais expostos às intempéries, que são naturalmente da responsabilidade do município", sublinha Pedro Paiva, Provedor Municipal dos Animais de Lisboa.